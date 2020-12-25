На соратницу Навального таки завели дело за приезд к отравителю из ФСБ

Любовь Соболь допросили в Следственном комитете

Соратницу оппозиционера Алексея Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь допросили в Следственном комитете (СК), а у нее дома прошел обыск.

Об этом она сообщила в Twitter.

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— (@SobolLubov) December 25, 2020

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На Любовь Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (часть 2 ст. 139 УК), сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

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— Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 25, 2020

Кроме того, адвокат Любови Соболь Владимир Воронин пишет в Twitter, что с нее снимают обувь.

. @SobolLubovpic.twitter.com/2TsaapOe20

— (@vb_voronin) December 25, 2020

Защитник соратницы Навального выложил постановление о том, что в рамках расследования следователь по особо важным делам ГСУ Москвы Гилеев постановил взять у Соболь образец буккального эпителия, то есть с внутренней стороны щеки. Он необходим для того, чтобы сделать анализ ДНК и сравнить его с ДНК, найденным в квартире Кудрявцева, куда якобы проникла Соболь. Для суда это будет стопроцентным доказательством.

Поскольку Любовь отказалась предоставить образец для дальнейшего анализа ДНК, следователь постановил изъять у нее угги, в которых она приехала в СК. Ведь с внутренней стороны обуви можно взять потожировые следы, пригодные для анализа ДНК.

Напомним, спустя несколько часов после публикации телефонного разговора российского оппозиционера Алексея Навального с одним из своих отравителей в Москве задержали Любовь Соболь.

21 декабря женщина была задержана сотрудниками полиции, когда снимала репортаж об отравителях Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок" в августе этого года.

Ранее Соболь заявила, что попытка убийства российского оппозиционера Алексея Навального посредством отравления "Новичком" была одобрена самим президентом РФ Владимиром Путиным.

Алексей Навальный обнародовал видео разговора с силовиком – военным химиком Константином Кудрявцевым. Оппозиционер назвался представителем Кремля. Тот поверил и выдал детали операции:

По материалам: Сегодня