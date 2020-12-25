Изменение конституции и контроль парламента: СМИ узнали планы РФ в отношении Беларуси

В Беларуси “нарастает массовое неприятие президента Александра Лукашенко”

Документы с планами российских властей в отношении Беларуси попали в СМИ. В России настаивают на проведении в ближайшее время конституционной реформы в Беларуси и передачи власти парламенту.

Об этом сообщает The Insider.

В документе из Управления делами президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет Владимир Чернов, говорится, что в Беларуси "нарастает массовое и глубокое неприятие президента Александра Лукашенко, который все больше захватывает административные слои".

"Критически необходимо, в частности, дать избирателям, которые критически относятся к правительству и положительно относятся к России (это большинство), получить политическое представительство и даже большинство в парламенте Беларуси, что сделает внутреннюю и внешнюю политику более конкретной", – говорится в документе.

В тренде

В Италии начался локдаун: фоторепортаж из опустевшего Рима

К слову, Канада поддерживает народ Беларуси и считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности, поэтому его нельзя считать президентом Беларуси.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

СМИ

Беларусь

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

“Лично предложу закончить игру в прятки”: Кравчук о переговорах с РоссиейПолитика Новые санкции США против России вызвали у Лаврова паникуРоссия “Урегулирование неизбежно”: Путин сделал заявление по ДонбассуПолитика Отравление Навального: в Charite назвали причину провала ФСБРоссия Трусы Навального разрывают соцсети второй день: уморительные фотожабыРоссия В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткойРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+11035 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газ

Под Одессой дети получили огнестрельные ранения

Директор Одесского зоопарка нарядился быком и спел песню наступающему году (видео)

Все новости

От Renault Duster до Toyota Highlander: самые популярные и самые дорогие машины госавтопарка

На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик (видео)

Телефон могут хакнуть – “слуга народа” рассказала о ситуации с информационной безопасность

25 декабря, 22:01

Новости У24

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала “третьей лишней” в “Холостячке” 25 декабря, 21:58

Шоу-бизнес

Первое Рождество без Коби: вдова Брайанта показала трогательное фото 25 декабря, 21:56

Баскетбол



История о единении – ведущие “Украина 24” приняли участие в записи легендарной колядки

25 декабря, 21:34

Новости У24

Катастрофа Ан-26: арестованных военных сослуживцы хотят взять на поруки

Изменение конституции и контроль парламента: СМИ узнали планы РФ в отношении Беларуси 25 декабря, 21:28

Россия

Соперник “Шахтера” по Лиге Европы неожиданно уволил тренера 25 декабря, 20:59

Футбол

“Не слушал, а смотрел на ваше тело”: якутский депутат-сексист попал в британские таблоиды

На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газ 25 декабря, 20:38

ЖКХ

Зеленский восстановил деятельность НАПК и подписал закон о бюджете на 2021 год 25 декабря, 20:30

Украина

Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: “Вы ослепляете” 25 декабря, 20:07

Футбол

25 декабря, 19:46 “Запугивает народ”: МИД прокомментировал очередные обвинения Лукашенко в адрес Украины Подробности

Если бы Месси и Роналду играли в одной команде: мечты фанатов воплотились в крутом видео

Под Одессой дети получили огнестрельные ранения 25 декабря, 19:29

Украина

В историях с отравлениями Навального и Ющенко есть похожее: подробности от экс-главы СБУ

25 декабря, 19:27

Новости У24

В российской тюрьме жестоко издевались над украинским политзаключенным Шумковым 25 декабря, 19:06

Украина

В “Слуге народа” предложили радикальную меру для защиты украинского языка

25 декабря, 19:05

Новости У24

Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ 25 декабря, 18:57

Актуально

Наши соцсети

Facebook

Apple podcasts

Google podcasts

Spotify

SoundCloud

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня