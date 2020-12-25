Изменение конституции и контроль парламента: СМИ узнали планы РФ в отношении Беларуси
В Беларуси “нарастает массовое неприятие президента Александра Лукашенко”
Документы с планами российских властей в отношении Беларуси попали в СМИ. В России настаивают на проведении в ближайшее время конституционной реформы в Беларуси и передачи власти парламенту.
Об этом сообщает The Insider.
В документе из Управления делами президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет Владимир Чернов, говорится, что в Беларуси "нарастает массовое и глубокое неприятие президента Александра Лукашенко, который все больше захватывает административные слои".
"Критически необходимо, в частности, дать избирателям, которые критически относятся к правительству и положительно относятся к России (это большинство), получить политическое представительство и даже большинство в парламенте Беларуси, что сделает внутреннюю и внешнюю политику более конкретной", – говорится в документе.
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К слову, Канада поддерживает народ Беларуси и считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности, поэтому его нельзя считать президентом Беларуси.
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