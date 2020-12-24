Канада разрешила использовать вакцину Moderna против коронавируса

Это уже второй препарат, одобренный для иммунизации населения

Вслед за вакциной Pfizer/BioNTech Министерство здравоохранения Канады разрешило применять для иммунизации населения от коронавирусной инфекции препарат компании Moderna. Он будет доступен только для применения на совершеннолетних канадцах.

Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

Отмечается, что заявка на рассмотрение вакцины поступила от Moderna еще 12 октября. Проведя "полный и независимый анализ данных", канадский Минздрав пришел к выводам, что вакцина соответствует всем требованиям, которые касаются безопасности, эффективности и качества.

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"Это важный шаг для обеспечения доступности вакцины COVID-19 для канадцев во всех частях страны", – говорится в заявлении.

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В то же время в ведомстве готовы "без колебаний принимать меры в случае возникновения каких-либо проблем в сфере безопасности" с вакциной.

Поставки вакцины ожидаются уже в течение следующих 48 часов. До конца месяца власти страны ожидают получить до 168 тыс., а к концу марта – 2 млн доз.

Напомним, что препарат от Moderna уже одобрили США и Великобритания. В Евросоюзе официально разрешили использовать только вакцину Pfizer, но 6 января состоится заседание Еврокомиссии, на котором будут обсуждать вопрос легализации вакцины Moderna.

По материалам: Сегодня