Жизнь после Brexit. Главные пункты торгового соглашения Британии и ЕС

Лондон и Брюссель сумели избежать худшего – “жесткого” выхода королевства из Евросоюза

Делегации Великобритании и Европейского Союза сообщили об официальном завершении переговоров насчет торговой сделки о дальнейших взаимоотношениях двух сторон.

Таким образом, удалось избежать жесткого "брексита" – то есть разрыва всех существующих договоренностей. Из-за дальнейшей неопределенности это стало бы наихудшим вариантом развития событий.

Переговоры длились с момента официального выхода Соединенного Королевства из ЕС – 1 февраля.

Сайт "Сегодня" подробно изучил, из чего же состоит проект "Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией".

Экономика: равные среди равных

В первой – и самой объемной – части документа предсказуемо оговариваются дальнейшие экономические отношения Лондона и Брюсселя.

Торговля. В первую очередь стороны договорились о нулевых тарифах и нулевых квотах на все товары, а также обязались на одинаковом уровне соблюдать условия в областях охраны окружающей среды, социальных и рабочих прав, а также прозрачного налогообложения и господдержки.

Рыбная ловля. Согласована основа для совместного управления рыбными запасами в общих водах стран ЕС и Великобритании. Это позволит британцам развивать свою рыболовную отрасль, защитит интересы рыбаков из Европы и сохранит природные ресурсы.

Транспорт. Предусматривается постоянное и стабильное воздушное, автомобильное, железнодорожное и морское сообщение между ЕС и британскими островами на равных конкурентных условиях для операторов обеих сторон

Энергетика. Вводится новая модель торговли энергоресурсами, гарантирующая открытость и честную конкуренцию, а также включая стандарты безопасности для морских объектов и производства возобновляемой энергии.

Социальное обеспечение. Обеспечиваются права граждан ЕС и Великобритании, которые работают, путешествуют или переезжают соответственно в Великобританию или ЕС после 1 января 2021 года.

Старые проекты. До 2027 года Британия сможет продолжить участие в ряде программ ЕС при условии своего финансового вклада в бюджет ЕС.

Безопасность: все с нуля

Устанавливаются новые формы сотрудничества между правоохранительными и судебными органами Британии и ЕС в вопросах уголовного и гражданского права.

В тренде

В Италии начался локдаун: фоторепортаж из опустевшего Рима

Отдельно признается необходимость тесного сотрудничества для борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом.

Будут созданы и другие формы взаимодействия, поскольку некоторых прежних Великобритания будет лишена.

Сотрудничество в области безопасности может быть приостановлено в случае нарушения одной из сторон своих обязательств. В частности, если Британия нарушит Европейскую конвенцию о правах человека, даже на национальном уровне.

Управление в будущем

Отвечать за решение споров и верное применение и толкование соглашения будет новый орган – Совместный совет.

Его главная цель – соблюдение прав предприятий, потребителей и частных лиц, а также обеспечение равных условий для конкуренции ЕС и Великобритании. В частности, он будет следить за тем, чтобы ни одна из сторон не предоставляла преференции своим предприятиям.

В случае нарушения соглашения допускается межсекторальные ответные действия.

Что осталось за кадром

В ЕК утверждают, что Великобритания отказалась вести переговоры о совместно организуемой внешней политике, внешней безопасности и оборонном сотрудничестве, поэтому на эти сферы соглашение не распространяется.

Таким образом, с 1 января 2021 года между Великобританией и ЕС не будет никаких рамок для разработки и координации совместных мер реагирования на внешнеполитические вызовы, включая введение санкций против третьих стран или отдельных граждан.

Напомним, что с 1 февраля, когда Британия официально покинула ЕС, между сторонами действовал переходный период. Теперь Предварительное соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом и странами-членами ЕС.

Больше о том, как британцы покидали Европарламент, смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня