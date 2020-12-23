Новые коронавирусы-мутанты: у ВОЗ есть хорошая новость

Тесты на антиген или экспресс-тесты работают против новых штаммов

Тесты, при помощи которых можно определить "оригинальную" коронавирусную инфекцию COVID-19, могут применяться и для выявления мутировавших штаммов.

Об этом во время онлайн-сессии с британскими экспертами заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.

Читайте также:

ВОЗ в Европе обсудит новую мутацию коронавируса – как сдержать ее распространение

"В целом могу сказать, что те же тесты еще можно использовать… В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов", – сказал Конингс.

В тренде

Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Напомним, что ранее в этом месяце из разных стран мира стали поступать настораживающие сообщения о вспышках мутировавшего коронавируса. Больше всего паники вызвала "британская" версия, из-за которой многие европейские страны ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Однако в ВОЗ по этому поводу не только не испытывают опасений, но и призывают все остальные страны проявить сдержанность. А глава организации Тедрос Аданом Гебреисус даже назвал появление мутаций вируса ожидаемым.

По материалам: Сегодня