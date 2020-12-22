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После звонка Навального своему отравителю в Москве задержали юриста ФБК

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Любовь Соболь вела онлайн-съемку возле дома, где живет фээсбэшник Константин Кудрявцев

Спустя несколько часов после публикации телефонного разговора российского оппозиционера Алексея Навального с одним из своих отравителей в Москве задержали Любовь Соболь, которая является юристом Фонда борьбы с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе ФБК.

21 декабря женщина была задержана сотрудниками полиции, когда снимала репортаж об отравителях Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок" в августе этого года.

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Соболь находилась возле дома военного химика Института криминалистики ФСБ Константина Кудрявцева (псевдоним "Соколов") в Москве, откуда вела прямую трансляцию. На опубликованном сегодня видео Кудрявцев лично сознался, что участвовал в удалении следов "Новичка" с нижнего белья Навального.

Внезапно двор его дома заполнили полицейские и ОМОН, а мобильный оператор отключил Соболь и домашний интернет, и телефон. Сама она при этом заперлась в автомобиле.

TWITTERDecember 21, 2020

Некоторое время Любовь Соболь отказывалась выйти по требованию правоохранителей, но позже сдалась, после чего ее поместили в автозак.

В полиции утверждают, что отреагировали на жалобу из квартиры, в которой живет Кудрявцев.

После задержания Соболь продолжала вести стрим, который закончился, только когда ее вытолкнули из автозака для составления протокола об административном нарушении.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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