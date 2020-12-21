Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии

Евросоюз может полностью перекрыть авиасообщение со страной

/ Фото: Reuters/Toby Melville

Мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, переполошила Евросоюз – страны закрывают границы и готовятся усиливать карантинные ограничения, поскольку мутировавший коронавирус распространяется очень быстро.

Собрали все, что известно о новой "британской короне".

Когда началась вспышка?

Новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Но специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют.

Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. Об изменении эпидемиологической ситуации правительство было проинформировано 11 декабря.

Новому штамму присвоили свое название

О новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которой присвоили название VUI – 202012/01, нам стало известно в начале недели.

"Хотя в этом вопросе все еще сохраняется большая неясность, новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первичный, с которым мы до сих пор имели дело", – заявил премьер-министр Борис Джонсон.

В то же время, по мнению ученых, мутация вряд ли приведет к более тяжелому течению болезни. Кроме того, штамм VUI – 202012/01 должен реагировать на вакцину от COVID-19.

Как оказалось, в мутировавшей версии изменен важный белок, который коронавирус SARS-CoV-2 использует, чтобы "захватывать" клетки человека. Но пока не ясно, связана ли высокая заразность вируса именно с этим белком.

Количество заражений в стране увеличилось вдвое, по сравнению с прошлой неделей. И установило абсолютный рекорд с начала пандемии.

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Не только в Британии

Мутировавший коронавирус, который зафиксировали в Великобритании, уже распространяется по миру – его выявили в Дании, Нидерландах и Австралии.

Новые запреты и остановка авиасообщения

Из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса авиаперелеты из Великобритании запретили Италия, Нидерланды, Бельгия и Австрия. Согласно заявлениям СМИ, Франция и Германия также готовятся остановить авиасообщение с Британией.

Кроме того, Германия собирается инициировать запрет на авиасообщение Британии со всем Евросоюзом – его хотят ввести с полуночи 21 декабря до 6 января.

В Британии считают, что локдаун из-за новой мутации вируса может продлиться несколько месяцев – о точных датах пока речи не идет, но в Минздраве страны уверены, что для сдерживания эпидемии понадобится длительное время.

Жители Лондона бегут от локдауна

Из-за новой мутации вируса в Лондоне ввели жесткий локдаун, который соответствует, фактически, весенним всесторонним ограничениям. О нем объявили в субботу и ввели с полуночи воскресенья, 20 декабря. Жители британской столицы ринулись из города, чтобы покинуть его любыми возможными способами – на вокзалах и в аэропортах образовались столпотворения.

По материалам: Сегодня