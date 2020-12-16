Восстание мертвецов в Чечне: Кадыров еще раз “убил” уже два месяца мертвого боевика

Ранее кадыровцы уже “убивали” человека, умершего 7 лет назад

В России глава Чечни Рамзан Кадыров заявил что его силовики провели во вторник, 15 декабря, спецоперацию в результате которой "уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев". Но оказалось, что человек с таким именем погиб еще в октябре.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram.

Как пишет российская "Новая газета", правозащитный центр "Мемориал" еще в октябре сообщал, что 32-летний мужчина по имени Казбек Байдулаев был убит во время контртеррористической операции в Серноводском районе Чечни у границы с Ингушетией 11 октября 2020 года.

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Кстати, тогда же сообщили и о том, что вместе с ним был убит некий Рустам Борчашвили, о смерти которого чеченские силовики говорили еще в 2013 году.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на новые санкции США, назвав их лицемерием и дебилизмом, а также заявив, что они не повлияют на развитие Чечни.

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