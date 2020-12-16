“Гарольд, скрывающий боль” из мемов нашел загадочный монолит в Венгрии

Арато Андраш стал известным в Сети в 2014 году

Главный герой мема "Гарольд, скрывающий боль" Арато Андраш нашел еще один загадочный монолит в Венгрии, чем озадачил многих людей.

Фотография появилась на его странице в Facebook.

"Судя по табличке, это подарок от межгалактической федерации", – написал он.

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Многие пользователи в Сети начали шутить: "Хорошо, что межгалактическая федерация говорит по-венгерски … по крайней мере, она не сосредоточена в США, может быть даже несколько славян в галактике", "Скрыть боль от пришельцев, Гарольд!", "Если это действительно из межгалактической федерации, Рик Санчес должен знать об этом все".

В тренде

Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

К слову, во всем мире нашли около 70 монолитов. Объекты также были найдены в США, Великобритании, Германии, Испании, Румынии и Польше.

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Арато Андраш стал известным в Сети в 2014 году, его фотографии превратились в мем. Многие обратили внимание на его улыбку, в которой увидели плохо подавляемую боль.

Ранее мы писали, что фотография молодой девушки, похожей на дочь экс-президента США Барака Обамы, произвело настоящий фуррор в Сети.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Венгрия

монолит

мем

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает “деоккупацией”Другие страны “Клубничный язык”: у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+8416 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Зимние каникулы по-новому: Минобразования “освежило” рекомендации школам

Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне Черновол

Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Не первый украинец, но может стать уникальным

Все новости

Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена 16 декабря, 04:11

США

“Гарольд, скрывающий боль” из мемов нашел загадочный монолит в Венгрии 16 декабря, 03:53

Другие страны

Локдаун – не локдаун: в российском Калининграде раз в полдня меняют решения о карантине 16 декабря, 03:27

Россия

В Киеве произошел мощный пожар – есть жертвы (фото) 16 декабря, 03:00

Происшествия

85 млн сотрудников могут лишиться работы до 2025 года: их заменят машины 16 декабря, 02:26

Другие страны



Facebook удалил сотни российских страниц и аккаунтов 16 декабря, 02:12

США

Миссия невыполнима. Тысячи полтавчан выживают без тепла в декабре

В “Слуге народа” назвали дату голосования за новых министров в Раде 16 декабря, 01:24

Политика

Контент, компьютерные игры и дипфейки: что ждет интернет-индустрию в будущем 16 декабря, 01:05

Техно

Восстание мертвецов в Чечне: Кадыров еще раз “убил” уже два месяца мертвого боевика 16 декабря, 00:32

Россия

Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро 15 декабря, 23:47

Другие новости

Число заражений COVID-19 за неделю достигло рекорда – ВОЗ 15 декабря, 23:46

Другие страны

“С подружкой загораем”: Дарья Белодед показала новое фото из отпуска 15 декабря, 23:41

Другие

Зимние каникулы по-новому: Минобразования “освежило” рекомендации школам 15 декабря, 23:12

Украина

Россия отстала на столетия – Гордон о вакцине от коронавируса из РФ

15 декабря, 23:11

Новости У24

“Большая честь”: Кличко отреагировал на включение в Зал славы бокса 15 декабря, 23:08

Бокс

Протестующие ФОПы таки установили палатки: вечерняя ситуация на Майдане

Шляпе с новогодней елки в Киеве придумали новое применение: подробности

15 декабря, 22:41

Новости У24

Копы получат “шпионские” авто со спецприборами для фиксации нарушителей ПДД в движении

Украина обошла Россию и еще 16 стран по представительству в Зале славы бокса 15 декабря, 22:23

Бокс

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня