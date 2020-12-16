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“Гарольд, скрывающий боль” из мемов нашел загадочный монолит в Венгрии

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
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Арато Андраш стал известным в Сети в 2014 году

Главный герой мема "Гарольд, скрывающий боль" Арато Андраш нашел еще один загадочный монолит в Венгрии, чем озадачил многих людей.

Фотография появилась на его странице в Facebook.

"Судя по табличке, это подарок от межгалактической федерации", – написал он.

"Гарольд, скрывающий боль" из мемов нашел загадочный монолит в Венгрии

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Многие пользователи в Сети начали шутить: "Хорошо, что межгалактическая федерация говорит по-венгерски … по крайней мере, она не сосредоточена в США, может быть даже несколько славян в галактике", "Скрыть боль от пришельцев, Гарольд!", "Если это действительно из межгалактической федерации, Рик Санчес должен знать об этом все".

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К слову, во всем мире нашли около 70 монолитов. Объекты также были найдены в США, Великобритании, Германии, Испании, Румынии и Польше.

"Гарольд, скрывающий боль" из мемов нашел загадочный монолит в Венгрии

Фото: Hide the Pain Harold, Facebook

Арато Андраш стал известным в Сети в 2014 году, его фотографии превратились в мем. Многие обратили внимание на его улыбку, в которой увидели плохо подавляемую боль.

Ранее мы писали, что фотография молодой девушки, похожей на дочь экс-президента США Барака Обамы, произвело настоящий фуррор в Сети.

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