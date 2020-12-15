В мире

В Турции объявлен комендантский час на Новый год

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Власти страны ужесточили ограничения на зимние праздники

Вслед за "локдауном выходного дня", который ранее ввели в Турции для сдерживания коронавирусной пандемии, власти страны ужесточили эпидемиологические меры, объявив комендантский час на Новый год.

Об этом, как сообщает CNN Turk, 14 декабря заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

После заседания кабинета министров Эрдоган выступил с обращением к согражданам, предупредив их о том, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в Турции объявлен непрерывный комендантский час.

По словам президента, в Турции уже сейчас заметны результаты ограничений, которые были введены в стране раньше.

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Напомним, как стало известно ранее, правительство Турции скрывало реальную ситуацию по заражению коронавирусом в стране. Чтоб не убить туристический сезон, Минздрав сообщал о рекордно низких показателях заболеваемости COVID-19 в стране – от 1500 до 3000 новых случаев в сутки.

Однако уже в прошлом месяце количество заболевших резко подскочило, а в нескольких провинциях даже зафиксировали третий пик пандемии COVID-19.

Больше о ситуации с коронавирусом в других странах мира смотрите в видеосюжете "Сегодня":

По материалам: Сегодня

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