Провал шведской модели: в ноябре умерло больше всего человек за столетие

“Рекорд” 1918 года, когда началась вспышка “испанки”, побить не удалось

После самого высокого за 150 лет показателя смертности, который зафиксировали в Швеции в первом полугодии, в ноябре в стране зарегистрировали наибольшее количество смертей после эпидемии "испанки".

Об этом сообщает The Local, ссылаясь на доклад Статистического управления Швеции.

В целом, согласно официальным данным в ноябре в Швеции скончались 8088 человек – это на 10% больше средненоябрьского показателя за прошедшие пять лет (7383 человека).

Демограф Томас Йоханссон назвал это самым большим количеством смертей, зафиксированных после вспышки "испанского" гриппа в ноябре с 1918 года.

Пик смертности был зарегистрирован 15 ноября – в этот день скончались 292 человека, а с 12 по 27 ноября умирало больше людей, чем в любой день ноября, начиная с 2015 года.

В то же время, во вторую волну зафиксировали меньшую смертность, чем в первую (с 29 марта по 1 мая в Швеции ежедневно умирало умирали не менее 300 человек).

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"С середины года количество смертей остается на нормальном уровне для этого периода, но в ноябре количество смертей начало значительно расти", – сказал Йоханссон.

Кроме того, ноябрь оказался самым смертельным в перерасчете на душу населения за последнее десятилетие (умерло 77,9 человека на 100 000 жителей).

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Швеции зафиксировали 341 тысячу заболевших, 7,6 тысяч из них умерли. Кроме того, в ВОЗ назвали Швецию одной из стран, где зафиксировали случаи коронавирусного заболевания на норковых фермах.

Стоит отметить, чтобы спасти экономику, в начале пандемии Швеция решила не вводить жесткие запреты, понадеявшись на выработку общественного иммунитета у населения. Однако вскоре оказалось, что такой подход не показал себя и страну накрыл коронакризис.

По материалам: Сегодня