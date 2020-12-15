Навального пытались повторно отравить перед Берлином – Times

Оппозиционеру стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву

Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.

Об этом пишет Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

"Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – пишет издание.

В материале подробно описывается версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы “Новичок” было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске российских агентов спецслужб.

В тренде

Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Ранее в Германии сообщили, что боевой яд группы "Новичок" был обнаружен, помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее, на других предметах в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что Навальному стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней политика вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Федеральная служба России заявила, что не станет возбуждать уголовное дело о разработке и производстве химического оружия после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

оппозиционер

Владимир Путин

Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина Умер актер Валентин ГафтРоссия В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША “Иди проспись”: телеведущего затравили за тарелку “русского борща”Fun

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+6451 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Жуткое убийство украинской миллионерши в Черногории: суд третий год тянет с решением

В Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин: зачем это нужно

Внебрачный сын Кашпировского: что скрывает известный экстрасенс

Все новости

В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек 15 декабря, 06:12

Россия

В Германии вакцинацию от COVID-19 ожидают начать до конца года 15 декабря, 05:52

Евросоюз

Гороскоп на сегодня 15 декабря: Дев ждет рутина, а Весы будут злюкой весь день 15 декабря, 05:44

Психология

В США обнаружили первый случай COVD-19 у дикого животного 15 декабря, 05:06

США

Байден назвал первоочередные задачи своей администрации 15 декабря, 04:25

США



Турция хочет полноправного членства в ЕС: Эрдоган обиделся на санкции 15 декабря, 04:10

Другие страны

Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обменялись пленными 15 декабря, 03:37

Другие страны

Нидерланды вводят жесткий карантин на Рождество 15 декабря, 03:33

Евросоюз

Степанов прогнозирует рост показателей заболеваемости COVID-19 15 декабря, 02:47

Украина

Младенец умер от смертельной дозы наркотиков 15 декабря, 02:46

США

США ввели санкции против Турции из-за российских ракетных систем 15 декабря, 02:11

США

Не поддержал Трампа: генеральный прокурор США уходит в отставку 15 декабря, 01:54

США

Трамп не сдается: республиканцы провели альтернативное голосование выборщиков 15 декабря, 01:20

США

Канада выделит бедным странам 380 млн долларов на борьбу с СOVID-19 15 декабря, 01:08

Другие страны

15 декабря, 00:55 Коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена над Трампом Подробности

Хороша в мундире! Красотка Линдси Вонн сменила лыжи на форму королевской гвардии 15 декабря, 00:26

Другие

Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – СМИ 15 декабря, 00:14

США

В Канаде стартовала массовая вакцинация: первой стала сиделка 15 декабря, 00:02

Другие страны

Итоги первой части УПЛ в хештегах. От #Луческу до #села 14 декабря, 23:42

ЧУ по футболу

Жуткое убийство украинской миллионерши в Черногории: суд третий год тянет с решением 14 декабря, 23:36

Украина

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня