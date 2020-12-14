В мире

Умер “голос Кремля”

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 2 minutes read

Хорошевцев посвятил “кремлевским” мероприятиям последние 20 лет жизни

На 77-м году жизни умер диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал Хорошевцева "голосом Кремля", передает "Интерфакс".

Последние 20 лет Хорошевцев посвятил "кремлевским" мероприятиям.

С 1968 года он начал работать диктором Всесоюзного радио, где долгое время проработал со знаменитым Юрием Левитаном. Снялся в нескольких кинофильмах и телепостановках.

А в 1996-1997 годах он был генеральным директором общероссийского "Радио-1".

В тренде
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека

Недавно мы писали, что на 95-м году ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Он болел коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умерла от COVID-19.

Также от коронавирусной инфекции 28 октября скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
смерть
кремль

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Умер "голос Кремля"СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина Умер "голос Кремля"Умер актер Валентин ГафтРоссия Умер "голос Кремля"В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина Умер "голос Кремля"В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убилиРоссия Умер "голос Кремля"Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика Умер "голос Кремля"Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9176 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Доллар в Украине упал ниже психологической отметки: официальный курс
  • Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства – СМИ
  • Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека

Все новости

  • Умер "голос Кремля"

    Во дает! Украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей на чемпионате Европы по гимнастике

  • Коронавирус в Украине: количество новых случаев за сутки резко упало

    14 декабря, 08:12
    Украина

  • Доллар в Украине упал ниже психологической отметки: официальный курс

    14 декабря, 08:10
    Финансы

  • На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие

    14 декабря, 07:59
    Донбасс

  • Морозы и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 14 декабря (карта)

    14 декабря, 07:36
    Украина

  • Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)

    14 декабря, 07:27
    Другие

  • Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 декабря

    14 декабря, 07:08
    Психология

  • Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

    14 декабря, 05:11
    Психология

  • Умер "голос Кремля"

    В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу у собора во время рождественского шоу

  • В Британии умер писатель-шпион Джон Ле Карре

    14 декабря, 03:25
    Другие страны

  • Метамфетамин вместо чая: в Малайзии изъяли крупнейшую в истории партию наркотика

    14 декабря, 02:49
    Другие страны

  • Испания рассчитывает сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 до конца лета

    14 декабря, 01:55
    Евросоюз

  • 14 декабря, 01:19

    За последними кибератаками на США стоит Россия – СМИ

    Подробности

  • COVID-19 и реформа здравоохранения: что еще обсудит в Киеве европейский директор ВОЗ

    14 декабря, 00:23
    Украина

  • Российские Telegram-каналы и СМИ написали об отставке Пашиняна: новость оказалась фейком

    13 декабря, 23:31
    Другие страны

  • Путин готовится к жестким торгам с США — экс-министр о ситуации на Донбассе
    Умер "голос Кремля"

    13 декабря, 23:23
    Новости У24

  • В Киеве горит витаминный завод (фото)

    13 декабря, 22:52
    Происшествия

  • Усик, бойся! Сиренко даже с рассечением справился с “Танком Т-34”

    13 декабря, 22:47
    Бокс

  • Сидели бы все: экс-глава СБУ о самом большом вызове для Украины в новом году
    Умер "голос Кремля"

    13 декабря, 22:43
    Новости У24

  • Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства – СМИ

    13 декабря, 22:30
    США

Умер "голос Кремля"

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Дебютант УХЛ нанес поражение действующему чемпиону Украины

1 час ago

В Офисе президента надеются, что закон об «инвестнянях» Рада примет до конца года

3 часа ago

Украинские гимнасты завоевали ряд наград в заключительный день ЧЕ

3 часа ago

Телемедицину от Likar Online теперь можно приобрести в «Цитрус Сервис»

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button