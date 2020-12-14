Умер “голос Кремля”
Хорошевцев посвятил “кремлевским” мероприятиям последние 20 лет жизни
На 77-м году жизни умер диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев.
Пресс-секретарь Путина Песков назвал Хорошевцева "голосом Кремля", передает "Интерфакс".
Последние 20 лет Хорошевцев посвятил "кремлевским" мероприятиям.
С 1968 года он начал работать диктором Всесоюзного радио, где долгое время проработал со знаменитым Юрием Левитаном. Снялся в нескольких кинофильмах и телепостановках.
А в 1996-1997 годах он был генеральным директором общероссийского "Радио-1".
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