Умер “голос Кремля”

Хорошевцев посвятил “кремлевским” мероприятиям последние 20 лет жизни

На 77-м году жизни умер диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал Хорошевцева "голосом Кремля", передает "Интерфакс".

Последние 20 лет Хорошевцев посвятил "кремлевским" мероприятиям.

С 1968 года он начал работать диктором Всесоюзного радио, где долгое время проработал со знаменитым Юрием Левитаном. Снялся в нескольких кинофильмах и телепостановках.

А в 1996-1997 годах он был генеральным директором общероссийского "Радио-1".

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