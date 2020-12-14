В Минске силовики разогнали марш пенсионеров: задержали даже 90-летних бабушек

Около сотни пожилых людей в автозаках отправили в РУВД города

В Беларуси продолжаются акции протеста против власти нелегитимного президента Александра Лукашенко, в которых, однако, участвует все меньше людей. Так, в понедельник, 14 декабря, в центре Минска должен был пройти марш пенсионеров, однако силовики задавили его в зародыше – заблокировали, а потом задержали десятки стариков и отправили в автозаках в райуправления внутренних дел.

Как сообщил Telegram-канал “Списки Окрестина”, в Ленинское РУВД привезли около 40 человек, в Октябрьское — 35-40.

Читайте также:

“Сынок, не бей меня”: в Минске прошел марш пенсионеров

Также стало известно, что на марше пенсионеров сегодня задержали даже людей, которым за 80 лет, сообщает “Наша Ніва” и приводит имена задержанных стариков:

Василий Прокопьевич Гаврильчик — 83 года;

Анастасия Петровна Гончарик — 82 года;

Инесса Михайловна Бас — 80 лет.

Кроме того, в числе задержанных оказалась 67-летняя Людмила Иосифовна Быстренко и ее мать 89-летняя Валерия Михайловна Смирнова, сообщает оппозиционное издание TUT.by

По материалам: Сегодня