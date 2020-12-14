В Британиия умер писатель-шпион Джон Ле Карре
Автор “Шпион, выйди вон!” скончался от пневмониии
В Великобритании на 90-м году жизни умер автор романов про спецагентов, бывший разведчик Джон Ле Карре, который много писал о противостоянии Советского Союза и Запада в годы холодной войны.
Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил его литературный агент Джонни Геллер, передает BBC.
Писатель скончался в госпитале в графстве Корнуолл в ночь на воскресенье от пневмонии, не связанной с COVID-19.
"Мы потеряли выдающегося деятеля английской литературы, человека большого ума, доброты и юмора. Я потерял друга, наставника и вдохновителя", – подчеркнул Геллер.
В тренде
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Среди самых известных романов Ле Карре (настоящее имя – Дэвид Джон Мур Корнуэлл) – детективы "Шпион, выйди вон!", по которому снят одноименный фильм, и "Шпион, который вернулся с холода".
Еще во время учебы в университете он начал сотрудничать с британской контрразведкой Ми-5, а затем перешел в ее штат. С 1959 года работал на внешнюю разведку Британии Ми-6 под дипломатическим прикрытием в Западной Германии. Там он начал писать романы о работе разведки во времена холодной войны. После того как они стали популярны, ушел с государственной службы.
Согласно Оксфордскому словарю, именно благодаря Ле Карре в широкий оборот вошел такой термин спецслужб, как "крот" (mole).
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+9176 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства – СМИ
- Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год
- Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Все новости
-
В Британиия умер писатель-шпион Джон Ле Карре
14 декабря, 03:25
Другие страны
-
Метамфетамин вместо чая: в Малайзии изъяли крупнейшую в истории партию наркотика
14 декабря, 02:49
Другие страны
-
Испания рассчитывает сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 до конца лета
14 декабря, 01:55
Евросоюз
-
14 декабря, 01:19
За последними кибератаками на США стоит Россия – СМИ
Подробности
-
Во дает! Украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей на чемпионате Европы по гимнастике
-
-
COVID-19 и реформа здравоохранения: что еще обсудит в Киеве европейский директор ВОЗ
14 декабря, 00:23
Украина
-
Российские Telegram-каналы и СМИ написали об отставке Пашиняна: новость оказалась фейком
13 декабря, 23:31
Другие страны
-
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
13 декабря, 23:26
Другие
-
Путин готовится к жестким торгам с США — экс-министр о ситуации на Донбассе
13 декабря, 23:23
Новости У24
-
В Киеве горит витаминный завод (фото)
13 декабря, 22:52
Происшествия
-
Усик, бойся! Сиренко даже с рассечением справился с “Танком Т-34”
13 декабря, 22:47
Бокс
-
Сидели бы все: экс-глава СБУ о самом большом вызове для Украины в новом году
13 декабря, 22:43
Новости У24
-
Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства – СМИ
13 декабря, 22:30
США
-
Последний гол УПЛ-2020 забил иранец: обзор победы “Зари” над “Александрией”
-
В Минсоцполитики предложили решение проблемы с пенсиями военных
13 декабря, 22:11
Новости У24
-
В Беларуси на обледеневшей трассе столкнулись около 15 авто (видео)
-
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 года
13 декабря, 21:39
ЧУ по футболу
-
В Италии будут вакцинировать от COVID-19 в павильонах в виде первоцветов (фото)
13 декабря, 21:23
Евросоюз
-
Выбор безопасных игрушек: эксперт дала советы родителям
13 декабря, 21:16
Новости У24
-
“Избавьтесь вы от Ярмоленко!” Звезда английского футбола советует “Вест Хэму” срочно продать украинца
13 декабря, 21:06
Футбол
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня