Российские Telegram-каналы и СМИ написали об отставке Пашиняна: новость оказалась фейком
На некоторых сайтах новость до сих пор без опровержения
Вечером в воскресенье, 13 декабря, многие довольно авторитетные Telegram-каналы и СМИ, в основном из России, опубликовали новость об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая в результате оказалась фейком.
Некоторые ссылались на неназванные армянские издания, кто-то на непонятные источники.
Не преминул написать от отставке армянского премьера и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.
В армянском правительстве отреагировали довольно быстро. Пресс-секретарь премьера Пашиняна Мане Геворкян назвала слухи о его отставке настолько "несерьезными", что они даже не требуют опровержения.
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"Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях", – заявила Геворкян.
Тем не менее в некоторых российских СМИ новость об отставке до сих пор висит без обновлений. Другие попросту удалили страницу, как, к примеру "Рен ТВ".
Напомним, в ноябре адвокат действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани и другие влиятельные республиканцы поделились видео из TikTok в качестве доказательства мошенничества с бюллетенями на выборах президента США, но видео оказалось шуточным.
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