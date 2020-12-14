Испания рассчитывает сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 до конца лета
Испанский Минздрав прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом в Европе
Испания рассчитывает обеспечить коллективный иммунитет от COVID-19 к концу лета 2021 года, если к тому времени будет вакцинировано достаточное количество граждан.
Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, передает Reuters.
Массовая вакцинация в Испании должна начаться в январе, и к концу лета более двух третей 47-миллионного населения должны быть вакцинированы.
"Даже если к тому моменту в Европе коронавирус еще не будет преодолен, мы будем на совершенно другой стадии. Вот почему я думаю, что мы находимся в начале конца. Я прогнозирую изменения через пять-шесть месяцев", – рассказал Илья.
На вопрос, означает ли это, что Испания получит коллективный иммунитет, министр ответил утвердительно, отметив, что коллективный иммунитет сформируется как за счет прошедших вакцинацию, так и за счет переболевших коронавирусом.
В тренде
Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год
Илья также предупредил испанцев, чтобы они не утратили бдительность в период Рождества.
По данным Министерства здравоохранения Испании, в пятницу число новых случаев заболевания увеличилось на 10 519 до 1 730 575. За время пандемии COVID-19 в стране умерли 47 624 человек.
Напомним, в городах Италии для массовой вакцинации от коронавируса COVID-19, которая стартует в следующем месяце, планируют установить около 1500 павильонов в виде первоцветов – примул.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Испания
иммунитет
вакцинация
вакцина
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Кому угрожает тяжелая форма COVID-19: ученые нашли способ узнать о рисках заранееЕвросоюз В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительствоЕвросоюз Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика Дания полностью отказывается от добычи нефти и газаЭкономика Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причинаЕвросоюз Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+9176 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства – СМИ
- Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год
- Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Все новости
-
Испания рассчитывает сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 до конца лета
14 декабря, 01:55
Евросоюз
-
14 декабря, 01:19
За последними кибератаками на США стоит Россия – СМИ
Подробности
-
Во дает! Украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей на чемпионате Европы по гимнастике
-
COVID-19 и реформа здравоохранения: что еще обсудит в Киеве европейский директор ВОЗ
14 декабря, 00:23
Украина
-
Российские Telegram-каналы и СМИ написали об отставке Пашиняна: новость оказалась фейком
13 декабря, 23:31
Другие страны
-
-
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
13 декабря, 23:26
Другие
-
Путин готовится к жестким торгам с США — экс-министр о ситуации на Донбассе
13 декабря, 23:23
Новости У24
-
В Киеве горит витаминный завод (фото)
13 декабря, 22:52
Происшествия
-
Усик, бойся! Сиренко даже с рассечением справился с “Танком Т-34”
13 декабря, 22:47
Бокс
-
Сидели бы все: экс-глава СБУ о самом большом вызове для Украины в новом году
13 декабря, 22:43
Новости У24
-
Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства – СМИ
13 декабря, 22:30
США
-
Последний гол УПЛ-2020 забил иранец: обзор победы “Зари” над “Александрией”
-
В Минсоцполитики предложили решение проблемы с пенсиями военных
13 декабря, 22:11
Новости У24
-
В Беларуси на обледеневшей трассе столкнулись около 15 авто (видео)
-
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 года
13 декабря, 21:39
ЧУ по футболу
-
В Италии будут вакцинировать от COVID-19 в павильонах в виде первоцветов (фото)
13 декабря, 21:23
Евросоюз
-
Выбор безопасных игрушек: эксперт дала советы родителям
13 декабря, 21:16
Новости У24
-
“Избавьтесь вы от Ярмоленко!” Звезда английского футбола советует “Вест Хэму” срочно продать украинца
13 декабря, 21:06
Футбол
-
Разумков о долгах перед зеленой энергетикой: Будем расставлять приоритеты
13 декабря, 21:00
Политика
-
Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год
13 декабря, 20:33
США
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня