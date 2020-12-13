В мире

В Индии рабочие устроили погром на фабрике по производству iPhone

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Люди недовольны урезанием зарплат

В индийском регионе Насапура на фабрике по производству iPhone рабочие устроили масштабный погром. Люди обвиняют компанию Wistron – партнера Apple по сборке, которая владеет фабрикой – в неполной выплате зарплаты.

Как сообщает Apple Insider, почти 2000 сотрудников в ночь на субботу атаковали мощности завода, громили мебель, приборы, поджигали транспортные средства, атаковали офисы руководителей. Утихомиривали восстание с помощью полицейских.

Читайте также:
Акции Apple упали на 100 миллиардов долларов: все из-за презентации iPhone

Сотрудники утверждают, что им платят существенно меньше обещанного. Инженеру обещали 21 тысячу рупий (285 долларов), а вместо этого сначала заплатили 16 тысяч (217 долларов), а последние три месяца платят по 12 тысяч (163 доллара).

В тренде
Навального пытались повторно отравить перед Берлином – Times

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Луческу раскритиковал VAR после ничьи с “Колосом”

1 час ago

Заместитель главы ОП заявил, что подает в суд на Сытника

2 часа ago

Украину накроют мокрый снег и дождь: погода на 13 декабря

2 часа ago

Растет криминализация криптовалют. Доля «грязных» транзакций уже составляет 13%

3 часа ago

Добавить комментарий

Читайте также
Close
Back to top button