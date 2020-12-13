В Индии рабочие устроили погром на фабрике по производству iPhone

Люди недовольны урезанием зарплат

В индийском регионе Насапура на фабрике по производству iPhone рабочие устроили масштабный погром. Люди обвиняют компанию Wistron – партнера Apple по сборке, которая владеет фабрикой – в неполной выплате зарплаты.

Как сообщает Apple Insider, почти 2000 сотрудников в ночь на субботу атаковали мощности завода, громили мебель, приборы, поджигали транспортные средства, атаковали офисы руководителей. Утихомиривали восстание с помощью полицейских.

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Сотрудники утверждают, что им платят существенно меньше обещанного. Инженеру обещали 21 тысячу рупий (285 долларов), а вместо этого сначала заплатили 16 тысяч (217 долларов), а последние три месяца платят по 12 тысяч (163 доллара).

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По материалам: Сегодня