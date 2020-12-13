“Говорит” на восьми языках, от COVID-19 все еще не защищает: японцы обновили “умную” маску

Для защиты от COVID-19 разработчики не рекомендуют использовать “умную” маску

Стартап Donut Robotics разработал первую в истории "умную" маску C-Face, которая может транскрибировать диктовку, усиливать голос ее владельца и переводить речь на восемь разных языков. Однако такая маска не защищает от коронавируса.

Об этом пишет CNN.

По словам генерального директора Donut Robotics Дайсуке Оно, ее можно носить поверх стандартной маски.

Маска сделана из белого пластика и силикона, у нее встроенный микрофон, который подключается к смартфону владельца через Bluetooth.

Фото: CNN

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Система может переводить с японского на китайский, корейский, вьетнамский, индонезийский, английский, испанский и французский.

Компания Donut Robotics первой разработала программное обеспечение для перевода робота под названием Cinnamon, но, когда началась пандемия коронавируса, проект роботов был приостановлен.

Именно тогда инженерам команды пришла в голову идея использовать их программное обеспечение в маске для лица.

Ранее директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости Роберт Редфилд заявил, что лучшим средством от коронавируса является маска.

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