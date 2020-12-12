Умер актер Валентин Гафт

Актеру было 85 лет

Умер знаменитый актер Валентин Гафт, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на жену артиста.

Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого Гафт восстанавливался несколько лет. Об этом сообщила супруга актера Ольга Остроумова российскому "Интерфаксу". Актеру было 85 лет.

Отметим, что Гафт с конца 2015 года находился в "черном" списке Минкульта из-за высказываний о Донбассе, Крыме и Украине.

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Валентин Гафт родился в Москве в еврейской семье, приехавшей из Прилук. В школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки, сдав экзамен на “отлично”. В 1957 году дебютировал на сцене Театра имени Моссовета . Через некоторое время перешёл в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной), а с 1969 года служил только в театре "Современник".

Запомнился яркими ролями в фильмах Эльдара Рязанова “Гараж”, “Небеса обетованные”, “О бедном гусаре замолвите слово”.

6 августа 2019 года госпитализирован с инсультом левого полушария головного мозга.

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