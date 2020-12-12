В Великобритании жирафенка назвали в честь первой вакцинированной от COVID-19 (фото)

В мире соответствующего подвида животных осталось примерно 9 тысяч

Жирафенка, который родился в Великобритании на этой неделе, назвали Маргарет в честь первой в стране вакцинированной от коронавируса женщины.

Как сообщает пресс-служба ZSL Whipsnade Zoo, речь идет о 90-летней Маргарет Кинан, которую вакцинировали препаратом от компаний BioNTech и Pfizer в рамках программы массовой вакцинации.

Жирафенок Маргарет принадлежит к подвиду, находящемуся под угрозой исчезновения. В мире соответствующего подвида животных осталось примерно 9 тысяч. Сотрудник зоопарка Марк Холден отметил важность вакцинации для общества страны.

Он отметил, что работники Whipsnade Zoo надеются, что Маргарет Кинан вскоре сможет приехать и познакомиться с животным лично.

"Рождение нашего драгоценного детеныша-жирафа в тот же день, и фактически в то же время, когда была проведена долгожданная вакцинация против COVID-19, кажется настоящим моментом надежды, и мы так хотим отпраздновать и запомнить это", – сказал Марк Холден, сотрудник зоопарка в Випснаде, что в английском графстве Бедфордшир.

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Он отметил, что именно таким образом зоопарк хочет отпраздновать и запомнить важное для Великобритании событие.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса и начинает массовую вакцинацию.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.

В то же время в Британии утверждают, что вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть опасна для людей, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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