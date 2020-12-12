Россия обиделась на новые санкции Великобритании: обещают ответить

Ранее Великобритания заявила, что вводит санкции в отношении 11 человек

Новый раунд британских санкций против граждан России за нарушения прав человека в Чечне является якобы "необоснованным", и в России обещают ответные меры.

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"С удивлением восприняли объявленное 10 декабря этого года правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии за якобы нарушения прав человека в Чеченской Республике", – заявила Захарова.

По ее словам российская сторона, “с учетом принципа взаимности оставляет за собой право на принятие адекватных мер".

В четверг Великобритания заявила, что вводит санкции в отношении 11 человек, в том числе сотрудников службы безопасности и чиновников из России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии, в рамках скоординированных с США мер в отношении нарушений прав человека.

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В частности, в список санкций был внесен председатель парламента Чечни Магомед Даудов, заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудин и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Также под санкции попало спецподразделение Росгвардии "Терек".

Ранее правительство России расширило санкционный список против Украины.

Ранее 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

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