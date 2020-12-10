В Польше вакцинацию от COVID-19 планируют начать в январе
Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации
Польша ожидает первые вакцины от коронавируса уже в январе.
Об этом заявил вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краско, передает "Польское радио".
По его словам, вакцинация также может начаться в январе. Кроме того, дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.
Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.
"Конечно тогда мы хотим вакцинировать группу наибольшего риска. На так называемом нулевом этапе надо вакцинировать прежде всего медицинский персонал", – сказал Краско.
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Вице-министр здравоохранения подчеркнул, что правило находиться в масках в публичных местах сохранится даже для тех, кто уже будет вакцинирован от коронавируса.
Ранее мы писали о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Греция продлила карантин еще на неделю – до 14 декабря.
Также напомним, правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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