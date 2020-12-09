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“Может уложить под землю”: почему после российской COVID-вакцины нельзя пить

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Ученые объяснили причины запрета на алкоголь после иммунизации “Спутником V”

Несовместимость российской вакцины "Спутник V" с алкоголем в преддверии новогодних праздников может расстроить многих россиян – им разрешили выпить лишь один бокал шампанского.

Об этом на радиостанции "Говорит Москва" заявил доктор химических наук Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин.

Он объяснил это тем, что защитная система организма после приема препарата находится в возбужденном состоянии.

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"Бокал шампанского не повредит, но до озверения не стоит напиваться. Эффект может быть синергичным, это будет умножаться, это может быть серьезным ударом по организму, когда повысится температура, возможна аллергическая реакция, надеюсь, дело не дойдет до анафилактического шока, который может уложить под землю”, – говорит он.

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С ним согласился и главный нарколог России Евгений Брюн, уточнив, что абсолютного запрета на алкоголь после приема "Спутника V" нет, но есть ограничения.

Но главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила запрет на прием алкоголя тем, что после первой инъекции 42 дня формируется иммунитет. Кроме того, она запретила пить спиртное еще и за две недели до иммунизации.

Напомним, что российский фонд прямых инвестиций заявил о том, что вакцина "Спутник V" может производиться в Харькове.

По материалам: Сегодня

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