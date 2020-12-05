В ООН предупредили о сильнейшем за 75 лет гуманитарном кризисе: угроза голода

Кризис может наступить в следующем году

В следующем году, в связи с последствиями пандемии коронавируса, миру может грозить самый сильный за 75 лет гуманитарный кризис. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, совместно с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, пишет dw.com.

"2021 год будет в буквальном смысле катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе", – заявил Бизли, добавив, что десятки стран поставлены перед непосредственной угрозой голода.

По его словам, в ООН в следующем году “не сможет профинансировать все”.

"Поэтому нам придется расставлять приоритеты", – отметил глава Всемирной продовольственной программы.

Он также призвал к тому, чтобы богатые страны не подавляли бедные в борьбе за вакцины от коронавируса.

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Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что, скорее всего, локдаун в Украине будет введен. Определение даты будет зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, а именно занятости коек в больницах.

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