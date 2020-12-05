“Миссия провалена”: после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное

Российская вакцина двухэтапная – применяется через 21 день

Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя.

Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам российского вице-премьера Татьяны Голиковой, это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

“Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности”, – сказала она.

Кроме того, вице-премьер назвала условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:

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воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;

соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;

ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.

В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.

Напомним, согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.

В то же время мировое распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Об этом пишет российское СМИ, ссылаясь на информацию от крупных импортеров спиртного, которые уже начали предупреждать о возможных проблемах и требовать предоплату от заказчиков.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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