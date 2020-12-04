Мать-тюремщица и сын-заключенный: новые подробности драмы в Швеции

Прокуратура провела свое расследование и открыла любопытные данные

/ Фото: Reuters

В Швеции прокуратура сняла обвинения с 70-летней женщины, которую подозревали в том, что она десятки лет удерживала сына взаперти.

Как сообщает британская служба BBC, следствие не нашло доказательств, что мужчина стал жертвой незаконного лишения свободы и находился в квартире против своей воли.

“Мы не обнаружили никаких признаков того, что он был заперт, связан или физически не мог покинуть место происшествия. Нет никаких указаний на то, что там были комнаты под замком”, – заявила прокурор Эмма Олссон.

Кроме того, есть свидетели, которые видели 41-летнего мужчину вне стен квартиры. Полученные им травмы, говорят в прокуратуре, не связаны с насилием.

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Напомним, следствие считало, что мать почти 30 лет держала в заточении собственного сына и женщине грозило до 10 лет тюрьмы. Однако она отвергла все обвинения.

Также напомним, женщину обвиняли не только в незаконном лишении свободы, но и в нанесении увечий – у ее 41-летнего сынане было зубов, а ноги до колен были покрыты язвами. По этой причине он не мог даже самостоятельно ходить.

Кроме того, сообщалось, что в прошлом году мир шокировала история из Нидерландов, где 58-летний мужчина держал в подвале своего дома шестерых юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

По материалам: Сегодня