Коронавирус не остудил планету: 2020 год – один из самых жарких в истории

ООН призывает замедлить промышленное производство, пока не стало слишком поздно

Уходящий год не переплюнул рекорд 2019-го по температуре, однако может войти в тройку самых жарких в истории, но завершающееся десятилетие 2010-2020 годов стало самым горячим.

К такому выводу пришла Всемирная метеорологическая организация ООН, о чем сообщила в пресс-релизе.

Эксперты констатировали, что в 2020 году климатические изменения продолжились, несмотря на все коронавирусные ограничения, из-за которых многие страны сократили объемы промышленного производства.

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В частности, продолжила расти концентрация парниковых газов в атмосфере. На этом фоне на земле, в море и в Арктике были зарегистрированы экстремально высокие температуры. В феврале такой рекорд был установлен и в Антарктиде.

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Это, в свою очередь, вызвало лесные пожары в Австралии, Сибири, на западном побережье США и в Южной Америке, а также рекордное число ураганов в Атлантике и наводнения в Африке и Юго-Восточной Азии.

Среднегодовая температура в 2020-м была примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня, а к 2024 году этот показатель с большой долей вероятности вырастет еще на 1,5 градуса.

На этом фоне генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас призвал правительства других стран прилагать больше усилий в рамках Парижского соглашения по климату, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.

Напомним, что ранее во Всемирной метеорологической организации ООН уже констатировали, что пандемия COVID-19 не сможет решить "проблемы климатических изменений".

По материалам: Сегодня