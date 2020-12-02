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Маркетинг Дмитриевич: россияне дали сыну оригинальное имя

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На таком выборе настоял отец-маркетолог, жена его поддержала

В России официально зарегистрировали младенца под именем Маркетинг – на таком необычном выборе настоял его отец Дмитрий Банчуков из города Пенза.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Банчуков, который сам является маркетологом, утверждает, что его жена Татьяна была не против этого имени. Родителями они стали 24 ноября.

Молодой отец считает, что через время перед его сыном откроется целое море возможностей: такое оригинальное имя обеспечит ему популярность среди девушек и поступление на факультет маркетинга в любом вузе РФ.

Маркетинг Дмитриевич: россияне дали сыну оригинальное имя

Фото: instagram.com/ban4ukov

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Но пока что россиянин привлек внимание только к себе – множество СМИ уже опубликовали произошедшее.

Сам себя Дмитрий называет теперь Отцом Маркетинга.

По материалам: Сегодня

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