Молдова снова вводит режим ЧП: больницы забиты больными COVID

Из-за роста заражений коронавирусом правительство возвратило ряд ограничений

В Молдове с 30 ноября вновь вводят режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и возвращают ряд ограничений.

Такое решение было принято в пятницу, 27 ноября, Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья на фоне ухудшающейся эпидемической ситуации.

“Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения вводится на всей территории страны в период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Во время ЧП будет запрещено проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с физическим присутствием людей. Также запрещено присутствие зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах. Госучреждения частично переведут работников на удаленный режим”, — сообщает пресс-служба правительства республики.

Кроме того, запрещается работа ночных клубов с 28 ноября, а с 30 ноября рестораны, бары и кафе должны будут закрываться в 22:00. Частным компаниям рекомендовано частично перевести персонал на удаленный режим работы.

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По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, с начала пандемии в Молдове зарегистрировали 102 894 случая заражения коронавирусом (2,6% населения), на данный момент лечение проходят свыше 10 тыс. человек, из них в реанимации находятся 253 человека, 52 пациента подключены к системам вентиляции легких. Министр отметила, что больницы Кишинева, где регистрируют примерно половину всех случаев по стране, на сегодняшний день заполнены на 90%, в регионах заполняемость на уровне 85%.

Напомним, с 16 мая по 30 июня в Молдове была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения.

Также напомним, что в Молдове COVID-19 не обошел и членов правительства. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что у него была подтверждена легкая форма коронавируса.

По материалам: Сегодня