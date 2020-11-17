Чтобы Армения избежала потрясений: президент хочет отставки премьера и перевыборов парламента

Армен Саркисян обратился с посланием к народу

Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием к народу, в котором призвал отправить в отставку премьера Никола Пашиняна и провести досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Он заявил, что армяне всего мира переживают один из самых поворотных моментов в истории нации, к которому привело поражение в Нагорном Карабахе, огромные социальные и экономические проблемы, гуманитарная катастрофа и пандемия коронавируса

По словам Саркисяна, за последние несколько дней он провел десятки политических консультаций и телефонных разговоров с представителями различных структур и соотечественниками из диаспоры, и абсолютное большинство его собеседников согласны в одном вопросе: отставка или приостановление деятельности премьера и досрочные парламентские выборы.

Он добавил, чтобы страна избежала потрясений, будут неизбежны досрочные выборы в Национальное Собрание, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству Национального согласия.

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Поздно вечером 16 ноября Саркисян уже подписал несколько указов об освобождении членов правительства Пашиняна: Зограба Мнацаканяна с должности министра иностранных дел Армении, а также начальника войсками полиции, врио заместителя начальника полиции Гургена Даллакяна.

Напомним, сегодня в Ереване снова протестовали за отставку Пашиняна.

Также напомним, что 11 ноября оппозиция не смогла добиться отставки премьера Пашиняна – голосование не состоялось из-за отсутствия кворума в парламенте.

По материалам: Сегодня