В Эфиопии сотни людей порубили мачете. Что происходит

Ответственных за массовое убийство установить пока не удалось

На севере Эфиопии в регионе Тыграй произошла массовая резня местных жителей, в результате которой погибло нескольких сотен человек.

Как сообщила в своем докладе правозащитная организация Amnesty International (АІ), сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября в городе Май-Кадра в юго-западной зоне региона Тыграй в Эфиопии. Большая часть тел была найдена в центре города возле здания Коммерческого банка Эфиопии, а также на дороге, которая ведет в соседний город Кумера.

Что рассказывают очевидцы

По словам очевидцев, на людей напали с мачете, топорами и ножами. Патологоанатомы также подтверждают, что все жертвы были убиты ножом или мачете. Огнестрельных ранений нет ни у одного пострадавшего. По словам руководителя AI в Восточной и Южной Африке Депроса Мучена, погибшие люди были рабочими.

Кто может нести ответственность

Сообщается, что ответственных за массовое убийство установить пока не удалось, однако, по показаниям свидетелей, это были члены Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Конфликт в Эфиопии перешел в военную фазу 3 ноября — войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. При этом известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.

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Что происходит в Эфиопии?

Эфиопия — федеративная страна, состоящая из девяти штатов. Штат Тиграй является местом компактного проживания одноименной народности. На нее опирается НФОТ — политическая сила, которая до 2018 года была одной из ключевых сил в правящей коалиции.

Другая народность — оромо — длительное время заявляла, что ее права ущемляют. В 2016 году начались протесты, которые привели к смене руководства страны два года спустя. Новым премьер-министром страны стал Абий Ахмед. Он создал новую коалицию, в которую НФОТ входить отказался. В 2019 году Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира за разрешения конфликта с соседней Эритреей, где значительную часть населения составляет народность Тиграй.

В сентябре 2020-го в Тиграе состоялись выборы — несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса центральная власть их отложила. 3-4 ноября в Тиграе начались столкновения между федеральной армией и Народным фронтом освобождения.

Федеральное правительство сообщило об убийствах военных в регионе и ввело чрезвычайное положение.

Отметим, причиной противостояния стал конфликт между премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом регионального правительства Тиграя Дебреционом Гебремикаелем.

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