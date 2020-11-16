В мире

Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 3 minutes read

Борис Джонсон контактировал с инфицированным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в апреле тяжело переболел коронавирусом, ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19.

Об этом сам Джонсон сообщил в Twitter.

Его контакт с инфицированным был установлен при помощи специального инструмента отслеживания Test and Trace.

"Сегодня я получил уведомление от NHS Test and Trace о том, что я должен самоизолироваться, поскольку я контактировал с кем-то, у кого положительный результат теста на COVID-19", – написал премьер.

Он добавил, что в этот раз у него нет симптомов коронавируса, но он соблюдает правила и будет из своей резиденции продолжать руководить правительственными мерами по реагированию на пандемию.

По информации британских СМИ, инфицированным COVID-19, из-за которого премьер вынужден уйти на самоизоляцию, является британский депутат Ли Джонсон.

В тренде
SpaceX и NASA запустили корабль с астронавтами к МКС

Напомним, в Великобритании 10 ноября зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-2019 с мая. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 500 человек.

В конце октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жестких карантинных ограничений, в добавление к уже существующим.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Великобритания
карантин
коронавирус
Борис Джонсон
самоизоляция

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантинВитамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантинАвтономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантинБаку показал видео из Шуши, а в “столице” Карабаха признали потерю важного городаДругие страны Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин“Как будто метро построили”: Лукашенко объявил Беларусь ядерной державойДругие страны Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантинБаку “уничтожил” армянского генерала, Ереван – сжег колонну бронетехники врага (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9832 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Курс доллара упал до минимума за два месяца
  • В Украину пришли морозы и снег: прогноз на 16 ноября (карта)
  • SpaceX и NASA запустили корабль с астронавтами к МКС

Все новости

  • Курс доллара упал до минимума за два месяца

    16 ноября, 08:51
    Финансы

  • Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин

    Шустрая Бельгия отомстила Англии и лишила плей-офф бронзового призер Лиги наций

  • Зеленский отреагировал на победу Санду на выборах в Молдове

    16 ноября, 08:36
    Украина

  • В Украине за сутки выявили почти десять тысяч новых случаев COVID-19

    16 ноября, 08:14
    Украина

  • В Украину пришли морозы и снег: прогноз на 16 ноября (карта)

    16 ноября, 07:46
    Украина

  • Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 ноября

    16 ноября, 07:46
    Психология

  • На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

    16 ноября, 07:26
    Донбасс

  • Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

    16 ноября, 05:03
    Психология

  • В Канаде создали прибор, который помогает быстро протрезветь (фото)

    16 ноября, 04:22
    Другие страны

  • SpaceX и NASA запустили корабль с астронавтами к МКС

    16 ноября, 03:32
    США

  • В Молдове новый президент: кто такая Майя Санду

    16 ноября, 02:58
    Другие страны

  • Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин

    Машина разлетелась на куски: видео ДТП в Одессе

  • 16 ноября, 00:56

    Майя Санду становится новым президентом Молдовы

    Подробности

  • Лига наций: все результаты воскресенья

    16 ноября, 00:47
    Футбол

  • Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин

    16 ноября, 00:23
    Другие страны

  • Бюст, разрывающий платье: девушка лидера “Зари” затмевает его результативность

    16 ноября, 00:12
    Футбол

  • О чем Санду говорила с Зеленским в 2019 году: главное

    15 ноября, 23:42
    Другие страны

  • Дарья Белодед из-за коварной болезни пропустит чемпионат Европы по дзюдо

    15 ноября, 23:17
    Другие

  • В Молдове считают быстро: предварительные результаты выборов президента
    Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин

    15 ноября, 23:01
    Новости У24

  • “Мы надеемся, что ваша страна нам поможет”: что Майя Санду говорила об Украине

    15 ноября, 22:58
    Другие страны

Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of НБУ не будет печатать деньги для наполнения бюджета — Кирилл Шевченко

НБУ не будет печатать деньги для наполнения бюджета — Кирилл Шевченко

2 часа ago
Photo of Поражение от Бельгии: Англия потеряла шансы на выход в финал четырех Лиги наций

Поражение от Бельгии: Англия потеряла шансы на выход в финал четырех Лиги наций

3 часа ago
Photo of Центробанк Казахстана запретил покупать доллары

Центробанк Казахстана запретил покупать доллары

4 часа ago
Photo of Закрытые границы: как попасть в Тайланд в условиях пандемии

Закрытые границы: как попасть в Тайланд в условиях пандемии

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button