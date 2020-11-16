Азербайджан подсчитал точное количество жертв войны в Карабахе

В результате обстрелов умерли почти сто человек и более 3,5 тысячи домов были уничтожены

Жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителя.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана.

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Согласно официальным результатам подсчета Баку, именно столько людей погибло в результате боевых действий по состоянию на 16 ноября, еще 414 были ранены.

Кроме того, были повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 “других гражданских объектов”.

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При этом Азербайджан возлагает вину за случившееся на Вооруженные силы Армении.

Как мы уже писали, шестинедельная война между армянскими и азербайджанскими силами завершилась на выгодных для Баку условиях. Ереван не только отказался от территорий Нагорного Карабаха, которые оказались под контролем Азербайджана, но и согласился вернуть три района, которых азербайджанцы лишились после предыдущей войны в 90-х годах прошлого века.

По материалам: Сегодня