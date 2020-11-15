Во Франции в результате нападения “с режущим предметом” погибли два человека

Преступник и ранее попадал в поле зрения полиции

Во Франции мужчина напал "с режущим предметом" на нескольких человек в городе Шоле на западе страны, в результате чего два человека погибли, третий серьезно ранен.

Об этом сообщает Europe 1.

Сначала преступник напал на человека в холле дома, где он проживал, нанеся ему несколько ударов по голове, в результате чего он скончался. Второй жертвой стал 83-летний мужчина в близлежащем парке, он скончался по дороге в больницу.

В парке злоумышленник также напал на 81-летнюю жену погибшего мужчины, жизни которой в данный момент ничего не угрожает.

В тренде

Папа Франциск поздравил Байдена с победой на выборах и благословил его

После этого нападавший вернулся в свою квартиру, где его задержала полиция. Как оказалось, 35-летний мужчина уже известен правоохранителям по ряду правонарушений.

У следователей пока нет оснований утверждать, что речь идет о теракте, мотивы нападения пока не установлены.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Франция

жертвы

нападение

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны 7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны Баку показал видео из Шуши, а в “столице” Карабаха признали потерю важного городаДругие страны “Как будто метро построили”: Лукашенко объявил Беларусь ядерной державойДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+12524 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Репортаж дня: как рестораторы сдавали полиции конкурентов (фото, видео)

Все новости

Не забыли, а забили: как украинцы нарушали карантин выходного дня (видео)

Шевченко – после поражения от Германии: “Ребята были близки к ничьей” 15 ноября, 00:40

Футбол

Лига наций: все результаты субботы, 14 ноября 15 ноября, 00:38

Футбол

Одним абзацем. Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций 15 ноября, 00:12

Футбол

Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций



Степаненко: “Нужно собраться, восстановиться и теми, кто есть, дожать турнир” 14 ноября, 23:58

Футбол

Украина проиграла Германии в Лиге наций, ведя в счете по ходу матча

Во Франции в результате нападения “с режущим предметом” погибли два человека 14 ноября, 23:26

Другие страны

Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)

“Я это прошел”: Лукашенко признался, что переболел коронавирусом 14 ноября, 22:50

Другие страны

Прорвало: Роман Яремчук забил за сборную Украины первый гол за 363 дня 14 ноября, 22:48

Футбол

Германия – Украина: онлайн-трансляция решающего матча Лиги наций

Украина выиграла “золото” на чемпионате Европы по велотреку 14 ноября, 22:26

Другие

В Киеве полиция закрывает рестораны из-за нарушения карантина

Людям оставили право на смерть – Герой Украины раскритиковала власть из-за COVID-19

14 ноября, 22:14

Новости У24

В европейском футболе новый рекордсмен: Рамос побил достижение Буффона 14 ноября, 22:11

Футбол

“Слуга народа” пожелал Степанову выздоровления от COVID-19

14 ноября, 21:54

Новости У24

Кто будет руководить Минздравом, пока Степанов болеет 14 ноября, 21:44

Украина

Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Уэйна Руни назначили тренером “баранов” 14 ноября, 21:38

Футбол

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня