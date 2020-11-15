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Во Франции в результате нападения “с режущим предметом” погибли два человека

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Преступник и ранее попадал в поле зрения полиции

Во Франции мужчина напал "с режущим предметом" на нескольких человек в городе Шоле на западе страны, в результате чего два человека погибли, третий серьезно ранен.

Об этом сообщает Europe 1.

Сначала преступник напал на человека в холле дома, где он проживал, нанеся ему несколько ударов по голове, в результате чего он скончался. Второй жертвой стал 83-летний мужчина в близлежащем парке, он скончался по дороге в больницу.

В парке злоумышленник также напал на 81-летнюю жену погибшего мужчины, жизни которой в данный момент ничего не угрожает.

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После этого нападавший вернулся в свою квартиру, где его задержала полиция. Как оказалось, 35-летний мужчина уже известен правоохранителям по ряду правонарушений.

У следователей пока нет оснований утверждать, что речь идет о теракте, мотивы нападения пока не установлены.

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