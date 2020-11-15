Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитпол
За Майю Санду проголосовали более 54% избирателей
На президентских выборах в Молдове нынешний президент Игорь Додон проигрывает своей оппонентке, экс-премьеру Майе Санду.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу WatchDog.md.
Согласно опросу избирателей на выходе с участков, за Санду проголосовали 54,7% опрошенных, за действующего президента пророссийской направленности Игоря Додона – 45,3%.
Согласно Кодексу о выборах, для того чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.
Напомним, 15 ноября в Республике Молдова начался второй тур президентских выборов. На пост главы государства во втором туре претендовали действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду.
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Раньше мы сообщали, что в первом туре выборов президента Молдовы Санду также набрала больше голосов, чем нынешний президент.
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