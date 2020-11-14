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Умер Армен Джигарханян

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Знаменитый актер и педагог снялся в 250 фильмах – от комедий до политических триллеров

Знаменитый российский, армянский и советский актер, режиссер и театральный педагог Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра, которым руководил Джигарханян.

Армен Джигарханян родился в Ереване, и хотя происходил из старинного рода тифлисских армян, рос в русскоязычной среде и учился в русской школе. В школьные годы увлекся театром и кино, а после окончания школы в 1952 году отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. В итоге окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института.

В январе 1955 года впервые вышел на сцену Ереванского русского драматического театра имени Станиславского, где проработал 10 лет. В 1967 году переезжает в Москву. С 1989 по 1997 годы преподавал актерское мастерство во ВГИКе (профессор).

Армен Джигарханян стал одним из самых снимаемых актеров в СССР (более 250 ролей в кино- и телефильмах) и якобы был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый актер в СССР. (Правда, на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса такой информации нет.) При этом, будучи актером очень широкого диапазона, снимался в лентах различных жанров, в комедийных и приключенческих картинах, в драмах и музыкальных фильмах. Много работал на дубляже, озвучивал мультфильмы.

В 1999 получил грин-карту по квоте правительства США для выдающихся деятелей искусства и до 2015 года жил на две страны.

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В марте 2014 года, во время оккупации Крыма Российской Федерацией, не подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму.

Напомним, что 6 ноября ушел из жизни в возрасте 86 лет писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

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