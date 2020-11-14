В мире

Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 2 minutes read

Лидер оппозиции призвала Нацбанк Латвии остановить сотрудничество с банками Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС к расширению санкций против бизнеса, поддерживающего непризнанного Украиной президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

“Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим”, – сказала она.

В частности, она призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с “Беларусбанком” и “Белагропромбанком”, а также ввести санкции против госпредприятий, которые увольняют бастующих работников, пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии.

В тренде
В Тегеране убили второго крупнейшего лидера “Аль-Каиды”

Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Напомним, Светлана Тихановская объявила о создании "народного трибунала". Также она пообещала объявить амнистию силовикам, которые захватят президента Александра Лукашенко.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

бизнес
ЕС
санкции
Александр Лукашенко
Светлана Тихановская

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего ЛукашенкоВитамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего ЛукашенкоАлиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего ЛукашенкоАвтономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего ЛукашенкоБаку показал видео из Шуши, а в “столице” Карабаха признали потерю важного городаДругие страны Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко“Как будто метро построили”: Лукашенко объявил Беларусь ядерной державойДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+12524 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • В Украину идет снег: какой будет погода завтра
  • Сладости и низкая физическая активность осложняют течение коронавируса – Ляшко
  • В Тегеране убили второго крупнейшего лидера “Аль-Каиды”

Все новости

  • В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко

    14 ноября, 18:55
    Хоккей

  • Российские миротворцы на Донбассе – эксперт назвал два важных момента
    Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

    14 ноября, 18:54
    Новости У24

  • COVID-19 у Зеленского: президент рассказал о своем самочувствии (видео)

    14 ноября, 18:45
    Украина

  • Германия – Украина: прогноз комментатора на матч Лиги наций

    14 ноября, 18:35
    Футбол

  • Матч Германия – Украина сегодня точно состоится – официально

    14 ноября, 18:30
    Футбол

  • Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

    Карантин выходного дня в киевских кафе: отсутствие масок, посетители и вино с “подругами”

  • Рестораторы надеются на продолжение конструктивного диалога с МОЗ

    14 ноября, 18:23
    Актуально

  • Скандал с КСУ: “слуга народа” рассказала, чем ответит Рада
    Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

    14 ноября, 18:19
    Новости У24

  • Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

    Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций

  • Сын Диего Марадоны угодил в больницу вслед за отцом

    14 ноября, 18:08
    Футбол

  • Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

    14 ноября, 18:06
    Другие страны

  • Армена Джигарханяна похоронят рядом с его дочерью

    14 ноября, 18:00
    Шоу-бизнес

  • Путина подводит его окружение – Арестович о переговорах по Донбассу
    Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

    14 ноября, 17:37
    Новости У24

  • “Самые дорогие жены” футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивую

    14 ноября, 17:35
    Футбол

  • Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

    14 ноября, 17:20
    Шоу-бизнес

  • “Я играл с температурой 38”: звездный украинец ответил на обвинения в “договорняках”

    14 ноября, 17:18
    Баскетбол

  • Коронавирус в Раде: “слуга народа” рассказала, как будут работать депутаты
    Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

    14 ноября, 17:14
    Новости У24

  • Партия Гройсмана готовится к досрочным парламентским выборам в Раду

    14 ноября, 17:05
    Украина

  • “Динамо” оштрафовали на 19 000 евро за нарушения в матче с “Ювентусом”

    14 ноября, 16:58
    Футбол

  • Королевская семья поздравила принца Чарльза с 72-летием, показав его детское фото

    14 ноября, 16:50
    Шоу-бизнес

Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Первая буллитная серия в сезоне УХЛ принесла “Краматорску” победу над “Днепром”

Первая буллитная серия в сезоне УХЛ принесла “Краматорску” победу над “Днепром”

1 час ago
Photo of Мендель сделала еще один тест на COVID-19 – результат отрицательный

Мендель сделала еще один тест на COVID-19 – результат отрицательный

2 часа ago
Photo of Чистые резервы НБУ в октябре сократились на 2,7%

Чистые резервы НБУ в октябре сократились на 2,7%

2 часа ago
Photo of В Минздраве рассказали о “карантинной” реализации товаров

В Минздраве рассказали о “карантинной” реализации товаров

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button