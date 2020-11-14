Франция не попрощается с жесткими ограничениями до лета 2021 — премьер-министр
Страна будет бороться с COVID-19 нынешними методами
Во Франции не будут смягчать карантин. Жесткие ограничения в стране, скорее всего, будут длиться до лета 2021 года.
Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс каналу BFMTV.
По словам главы правительства, борьба с вирусом будет продолжаться в рамках нынешней стратегии до лета 2021 года.
"Пока у нас нет вакцины. Поэтому мы заявляем наперед о правилах игры", — отметил Жан Кастекс.
Какие-то ослабления карантина возможны, только если устоится тенденция к снижению количества заражений, подчеркнул он.
По словам премьера, празднования и собрания нельзя разрешать еще долго. Следовательно, бары и рестораны во Франции не откроют ранее 1-го декабря.
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Вместе с надеждой, что время появления эффективной вакцины приближается, Жан Кастекс выразил сомнение, что достаточное количество французов согласятся делать прививки.
Напомним, Франция поставила COVID-рекорд: почти 60 тысяч заражений за сутки. 85% коек страны уже заняты больными.
В декабре-январе в мире будет спад второй волны коронавирусной пандемии, а в конце зимы – в начале весны может начаться третья волна. К такому выводу пришли французские ученые из Научного совета по вопросам COVID-19 при Министерстве солидарности и здравоохранения.
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