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Силовики забили оппозиционера до смерти: в Минске новый массовый протест (фото и видео)

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Горожане несут цветы и свечи, зажигают лампадки на подоконниках своих квартир

В Беларуси с новой силой вспыхнули массовые протесты, вызванные зверским избиением 31-летнего Романа Бондаренко переодетыми сотрудниками милиции. Сначала неизвестные избили молодого мужчину в центре Минска, затем продолжили истязания в РУВД, оттуда тот в крайне тяжелом состоянии попал больницу скорой помощи, где и скончался.

Силовики забили оппозиционера до смерти: в Минске новый массовый протест (фото и видео)

Фото: Соцсети

Горожане снова массово идут на “Площадь Перемен”, где произошла стычка Романа с силовиками, несут цветы и свечи, зажигают лампадки на подоконниках своих квартир.

По материалам: Сегодня

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