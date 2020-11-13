Силовики забили оппозиционера до смерти: в Минске новый массовый протест (фото и видео)

Горожане несут цветы и свечи, зажигают лампадки на подоконниках своих квартир

В Беларуси с новой силой вспыхнули массовые протесты, вызванные зверским избиением 31-летнего Романа Бондаренко переодетыми сотрудниками милиции. Сначала неизвестные избили молодого мужчину в центре Минска, затем продолжили истязания в РУВД, оттуда тот в крайне тяжелом состоянии попал больницу скорой помощи, где и скончался.

Фото: Соцсети

Горожане снова массово идут на “Площадь Перемен”, где произошла стычка Романа с силовиками, несут цветы и свечи, зажигают лампадки на подоконниках своих квартир.

По материалам: Сегодня