Чому від солодкого підвищується настрій: важливе попередження лікарів

Відомий і на перший погляд безпечний феномен — поліпшення настрою після вживання солодкого — має під собою цілком конкретне біохімічне пояснення.

Про це повідомляє «ПЛ».

При споживанні продуктів із високим вмістом простих цукрів в організмі людини запускається каскад реакцій, що стимулюють викид дофаміну та серотоніну. Саме ці нейромедіатори відповідають за короткочасне відчуття задоволення, спокою або навіть легкого ейфорійного стану.

Проте лікарі застерігають: це задоволення є ілюзією — тимчасовим гормональним сплеском, який швидко змінюється емоційною «ямою».

У більшості людей вже через 30–40 хвилин після «солодкого підйому» настрій може не просто повернутися до звичного рівня, а навіть впасти нижче, ніж був до споживання десерту. Таким чином формується петля, яка нагадує психологічну залежність: організм просить ще, щоб компенсувати нестабільність емоційного фону.

Катерина Сахно, ендокринолог із понад 15-річним досвідом, пояснює: надмірне споживання цукру порушує чутливість рецепторів до інсуліну, що у довготривалій перспективі може спричинити хронічну втому, безсоння, різкі перепади настрою та навіть розвиток метаболічного синдрому.

Особливо небезпечно це для людей із схильністю до депресій або нервового виснаження: солодке маскує симптоми, але не вирішує першопричину.

З медичної точки зору, краще підтримувати стабільний емоційний стан не через цукор, а через раціональне харчування, фізичну активність та повноцінний сон. Як природну альтернативу солодощам, фахівці радять обирати фрукти, продукти з високим вмістом клітковини, магнію та вітамінів групи B, які позитивно впливають на нервову систему.

Слід зазначити й те, що експерти виявили, скільки раз на тиждень треба робити інформаційний «детокс».