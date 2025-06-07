Сосиски викликають онкологію: українців попередили, у чому небезпека звичайного продукту

У контексті глобального погіршення здоров’я населення науковці дедалі частіше звертають увагу на харчові звички та їхній зв’язок з онкологічними хворобами.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Cancer Research UK.

Один із тривожних сигналів — результати низки досліджень, що підтверджують канцерогенний потенціал переробленого м’яса, зокрема сосисок.

За висновками незалежних лабораторій, у процесі виробництва цих продуктів широко застосовується термічна обробка при високих температурах і хімічні консерванти, зокрема нітрити та нітрати.

Саме ці речовини, при нагріванні, можуть перетворюватися на нітрозаміни — відомі канцерогени, що активізують розвиток злоякісних клітин.

Крім того, регулярне споживання подібної продукції супроводжується зниженням частки рослинної їжі у раціоні. Таким чином організм недоотримує клітковину, антиоксиданти та вітаміни, що відіграють критичну роль у протидії мутаційним процесам у клітинах.

На фоні зростаючого рівня екологічного забруднення, підвищення рівня стресу та низької фізичної активності, харчування стає основною точкою ризику. Саме через продукти масового виробництва, зокрема ковбасні вироби, відбувається системне накопичення токсинів, що діють повільно, але невідворотно.

Медичні статистичні спостереження свідчать: у країнах із високим рівнем споживання обробленого м’яса рівень захворюваності на колоректальний рак перевищує середньосвітовий на 30-40%. Більшість пацієнтів навіть не підозрює, що основну загрозу несе не зовнішній фактор, а повсякденна їжа.

Незважаючи на очевидність проблеми, виробники продовжують активно просувати сосиски та ковбаси як доступний і зручний білковий продукт. У реальності ж — це пастка для споживача, що має відкладену дію, але суттєвий ризик для життя.

Сьогодні експерти з харчової безпеки наголошують на необхідності реформування підходів до харчової промисловості, зокрема заборони на використання певних видів консервантів та посилення контролю за маркуванням продуктів. Громадяни ж повинні бути більш обізнаними й критично ставитися до свого вибору в супермаркеті.

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