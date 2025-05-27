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Чому вночі ерекція у чоловіків: чи природній механізм це або патологія

Нічна ерекція у чоловіків є варіантом норми, але експерти попередили, що треба про неї знати.

Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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Ерекція
Ерекція

Феномен нічної ерекції часто сприймається як курйоз або малозрозуміле явище, хоча насправді це фундаментальний біомаркер чоловічого здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

Ці спонтанні, неконтрольовані реакції організму є результатом складної взаємодії нейронних імпульсів, гормональних циклів і фази сну, відомої як REM (швидкий рух очей). У цій фазі мозок активізує внутрішні процеси, зокрема ті, що не піддаються свідомому контролю. Саме в цей період нервові центри, пов’язані з еректильною функцією, стають особливо збудливими, що спричиняє багаторазові ерекції протягом однієї ночі.

Науково доведено, що у здорового чоловіка може відбутись від трьох до п’яти таких епізодів за ніч, кожен з яких триває до півгодини.

Ці ерекції не пов’язані з сексуальними фантазіями або стимулами і не мають еротичного підтексту. Їх основна роль — забезпечення функціональної життєздатності судинної системи статевого органа, підтримка тонусу та профілактика дегенеративних змін.

Відсутність нічної ерекції протягом тривалого часу може бути тривожним сигналом. Це може свідчити про збої у кровообігу, порушення нейром’язової провідності або гормональні розлади. Саме тому нічна ерекція використовується як діагностичний маркер у медичній практиці: якщо денна ерекція зникає, а нічна зберігається — йдеться, найімовірніше, про психологічну, а не органічну проблему.

Поза медичним контекстом, феномен нічної ерекції також є вкрай важливим у розумінні природного біологічного циклу чоловіка. Це ще один доказ того, що багато процесів нашого організму не залежать від волі або свідомого контролю, але є критично важливими для збереження фізіологічного балансу.

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Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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