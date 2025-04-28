Як захистити огород від шкідників: поради від експертів і не тільки

Початок весняно-літнього сезону 2025 року ставить перед садівниками традиційні виклики: як уберегти посіви та врожай від натиску шкідників, які дедалі більше пристосовуються до змін клімату і нових препаратів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Агрономи радять не покладатися виключно на хімічні засоби, а впроваджувати комплексний підхід до захисту рослин. Одним із ефективних методів є створення біологічного балансу на ділянці за допомогою рослин-компаньйонів, які відлякують шкідників або привертають корисних комах.

Застосування настоїв полину, календули або часнику як природних репелентів дозволяє значно зменшити використання промислової хімії та водночас зберегти екосистему городу.

У боротьбі з колорадським жуком, який залишається головним ворогом пасльонових культур, ефективними залишаються біопрепарати на основі природних мікроорганізмів, що вибірково вражають личинок шкідника.

Проте надзвичайно важливо суворо дотримуватися дозувань і правил застосування, оскільки навіть натуральні засоби при неправильному використанні можуть завдати шкоди.

Ще одним важливим елементом захисту залишається правильне планування сівозміни: чергування культур не дозволяє шкідникам накопичуватися в ґрунті, тим самим природно знижуючи ризик зараження. Такий підхід дозволяє не лише зберегти врожай, а й покращити загальну якість землі.

Окрім того, експерти розповіли, чому рослини на городі не можуть вирости.