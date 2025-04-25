Чому рослини на городі не можуть вирости: названі ключові причини

Попри ретельну підготовку ґрунту, дотримання базових норм поливу та освітлення, українські городники часто стикаються з фрустрацією: овочі ростуть мляво або взагалі не проростають.

Про це повідомляє «ПЛ».

Ситуація не рідкість і в промисловому землеробстві, і на присадибних ділянках. У дослідженнях Інституту землеробства НААН зазначено, що однією з найпоширеніших причин є дисбаланс кислотності ґрунту.

Кислотно-лужне середовище визначає доступність поживних речовин, і навіть у випадку багатого добривами ґрунту ріст культур може бути пригальмований через порушений pH.

Також суттєвим фактором є порушення мікроелементного складу. Виявляється, рослини гостро реагують на дефіцит таких речовин як бор, магній, мідь, марганець. Їхня нестача пригнічує ферментативні процеси, блокує фотосинтетичну активність та сповільнює обмін речовин у клітинах. Ці процеси не завжди помітні на око, однак у підсумку проявляються у зриві вегетації.

Не менш небезпечною є тенденція до мононасаджень. Виснаження ґрунту через відсутність сівозміни призводить до зниження родючості, зростання хворобливості та накопичення шкідників.

Багато хто також недооцінює вплив біологічної активності ґрунту: якщо в ґрунті недостатньо мікроорганізмів, процеси засвоєння добрив фактично не відбуваються. Органічні добрива, мульчування і використання сидератів можуть відновити мікрофлору.

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