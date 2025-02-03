Технологии

Як дізнатися що хтось відстежує ваш телефон: експерти назвали три способи

Карина Шевченко Send an email 1 день ago
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Телефон
Як захистити телефон від переохолодження

Якщо ви підозрюєте, що ваш iPhone відстежують, важливо негайно перевірити пристрій. Це може допомогти захистити ваші дані від зловмисників.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на She Finds.

Експерти радять звернути увагу на дивацтва в роботі телефону: незвичайне розрядження батареї, різке зростання використання мобільних даних або дивні повідомлення. Вони зазначили, що шкідливі програми, які зловмисники встановлюють для шпигунства, значно знижують рівень заряду батареї. Якщо телефон вимагає зарядки набагато частіше, ніж зазвичай, це може бути сигналом.

Також варто перевірити використання даних. Шкідливі програми відправляють ваші дані на сервер, через що зростає споживання трафіку. Зайдіть у «Налаштування» > «Стільниковий зв’язок» > «Використання даних» і перевірте, які додатки використовують найбільше даних. Якщо серед них є незнайомі програми, видаліть їх.

Ще одна ознака — підозрілі повідомлення. Зловмисники можуть надсилати фальшиві повідомлення від банків або державних органів, щоб отримати доступ до ваших даних. Також шкідливі програми можуть самостійно надсилати повідомлення з вашого номера. Ніколи не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях і не вводьте свої дані.

«Щоб захистити себе, встановіть двофакторну автентифікацію, видаліть підозрілі додатки та оновіть паролі. Що швидше ви вживете заходів, то вища ймовірність зберегти свої дані в безпеці», — порадили експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як розпізнати магічний вплив на людину: експерти назвали ознаки.

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Карина Шевченко Send an email 1 день ago
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