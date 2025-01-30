Як розпізнати магічний вплив на людину: експерти назвали ознаки

Незважаючи на розвиток науки і технологій, магія в сучасному світі продовжує існувати, стверджують експерти. Про це повідомляє Рl.com.

І всілякі привороти, пристріти і наведення порчі цілком реальні. Психотерапевт пояснює, що багато «магічних» явищ можна інтерпретувати як психологічні процеси. Наприклад, псування і пристріт можуть бути пов’язані з втратою енергії, депресією або страхами. Людина, яка вірить у порчу, сама програмує себе на негативні наслідки.

«Наукове визначення таким речам, як пристріт чи порча, дати неможливо. Напевно, можна назвати це втратою енергії, те, що зараз називають депресією. Якщо у вас занепад сил, нічого не хочеться робити, постійна втома — це єдина ознака того, що кудись відкачується енергія. Насправді люди самі собі шкодять, насамперед негативними думками, страхами, незадоволеними потребами», — стверджує він.

Таким чином, ознаки магічного впливу можуть бути як фізичними, так і психологічними.

До них належать:

Незрозуміла втома й апатія.

Часті хвороби та невдачі.

Негативні думки та страхи.

Дивні сни та видіння.

В свою чергу священнослужителі зазначають, що магія справді є в нашому світі, але вся вона — від темних сил. За їх словами захоплення магією нічим добрим не закінчується, а більшість сучасних фахівців з магії «закінчують своє життя в психіатричній лікарні».

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