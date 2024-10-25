У «Дії» з’явиться ряд нових послуг: що відомо

Такою інформацією поділився у своєму Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Про це передає Первая Лента.

Які послуги з’являться у «Дії»

У застосунку можна буде побачити інформацію про дозволи на зброю та замовити витяг з реєстру. Також буде додана функція перевірки легальності алкоголю та тютюну, надсилання копій документів, цифровізація бізнес-декларацій та ліцензій, а також можливість повідомляти про проблеми зі зв’язком при відключенні електрики.

В Мінцифри ведуть активну роботу над розширенням сервісів «Дії», покращуючи функціонал для громадян та бізнесу.

Наприклад, нова функція цифровог підпису для юридичних осіб, яка скоро з’явиться у за стосунку, спрощує документообіг.

Як повідомляється, деякі з цих послуг будуть доступні вже найближчим часом, а команда програми інформуватиме користувачів про нові запуски через соцмережі.

Раніше Полемика писала про те, що Instagram анонсував нові обмеження для підлітків.