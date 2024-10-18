Яка нова функція з’явилась у «Резерв+»

У застосунку з’явилась функція рекрутингу до ЗСУ.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Міноборони України в Telegram.

Це нововведення впроваджене для того, щоб допомогти українцям обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та професійним навичкам.

Нова функція передбачає проходження короткого тесту, під час якого користувачі вказують інформацію про свій досвід, наприклад, наявність військової освіти або галузі, в яких вони мають знання. На основі цих даних система автоматично шукає і відображає варіанти посад за принципом «зі своїми знаннями — на своєму місці».

«На основі цієї інформації та обраних навичок система індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще», — зазначила заступник міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім того, застосунок «Резерв+» надає детальний опис кожної вакансії. Користувачі можуть ознайомитись з інформацією про бригади, їх командирів, досягнення та навіть переглянути згадки у ЗМІ. Це допоможе кандидатам краще зрозуміти підрозділ, до якого вони захочуть приєднатися та що від них очікується.

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