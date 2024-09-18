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Instagram анонсував нові обмеження для підлітків: що відомо

Instagram анонсував важливі оновлення, які дозволять захистити дітей, що користуються соціальною мережею.

Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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Instagram
Instagram анонсував нові обмеження для підлітків: що відомо

Це рішення компанії Meta, яка є власником Instagram, стало відповіддю на занепокоєння людей щодо впливу соцмереж на молодь. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Comments.ua.

Після оновлення всі профілі користувачів до 18 років автоматично стануть приватними. Це означає, що їхні сторінки стануть недоступними для незнайомих людей, а лише тим, кому дозволено підписатися. Відповідно до змін, підлітки зможуть відправляти повідомлення тільки тим, хто є в їхньому списку підписників.

Для уникнення перевтоми від соцмереж, Instagram додав функцію нагадування для підлітків про необхідність перерви після години користування додатком щодня. Окрім цього вночі буде діяти «режим сну», коли додаток автоматично вимкне звук сповіщень, що покликано допомогти підліткам краще відпочивати.

Підліткові акаунти матимуть найсуворіші налаштування для повідомлень, що обмежують можливість отримання повідомлень від людей, які не знаходяться у списку підписників. Instagram також встановить обмеження доступу до контенту, який може бути агресивним або спонукати до споживацької поведінки, як от реклама косметичних процедур чи відео з бійками.

Раніше ПЛ писала про те, чому вам варто відключити функцію розпізнавання обличчя на Android.

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Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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